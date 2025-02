Ficou devendo? Santos ainda não fez gol com Neymar em campo, diz Casão

Em comparação com o 10 e o 8 do Corinthians, o Garro deixou o Memphis na cara do gol e o Memphis deixou o Yuri Alberto na cara do gol.

Então, você vê a objetividade. Não dá para comparar, porque o Neymar estava parado há mais de um ano.

Casagrande

Na opinião do colunista, o Peixe melhorou após a saída de Neymar e poderia ter chegado ao empate na Neo Química Arena.

O Santos melhora quando o Neymar sai e entra o Soteldo. Aí o Santos muda, faz o gol e quase empata o jogo, né?

E tem uma curiosidade: com Neymar em campo, o Santos não fez nenhum gol desde quando ele entrou.

Desde a reestreia de Neymar, o Santos empatou com Botafogo-SP e Novorizontino e perdeu do Corinthians.