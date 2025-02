Corinthians: Emiliano nega sufoco, exalta Neymar e detalha plano para Bidon

Dificuldade inicial. "Na saída de bola, começamos saindo com três homens e não havíamos treinado isso. Depois, não tivemos dificuldade. Eu talvez tenha visto outra partida, mas não tivemos dificuldades. Em linhas gerais, só uma vez eles nos complicaram, que foi quando saímos com três jogadores — e eles tomaram bronca, porque não treinamos isso. Não sofremos. Há times piores que nos pressionaram hoje."

Plano para Bidon. "O Bidon vai ficar [em Caracas]. Ele tem só dois dias entre acabar e a gente chegar na Venezuela. O Bidon foi extremamente importante para nós e vai continuar sendo pela sua qualidade. Esperamos que ele tenha condições."

Martínez e Neymar disputam a bola durante Corinthians x Santos, jogo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Neymar exaltado. "Clássicos não se vencem só nos detalhes. Eles tiveram mais posse, mas não chegaram com coisas muito claras. Sabíamos a forma de golpeá-los e deu certo. Sofremos com a posse, mas as chegadas claras foram mais nossas do que deles. Temos que lembrar que no time de adversário joga um dos melhores jogadores do mundo, neutralizar Neymar não é fácil. Não foi por detalhe porque fomos os justos vencedores do jogo."

Tchoca titular? "Quem está bem vai jogar. A titularidade não tem nem Tchoca, nem Félix, nem Cacá, nem André Ramalho... todos têm que mostrar durante a semana que querem jogar e, durante o jogo, ter a atenção. A titularidade, em times grandes, você pode perder de uma semana para outra. Estamos felizes pelo Tchoca, mas a titularidade nunca será garantida para ninguém. É render jogo a jogo e, sobretudo, nos treinos."

Nova função de Martínez. "Ele jogou como volante interno porque teríamos espaço e, com espaço, ele atacaria. Ele jogou na posição do Carrillo, que foi mais para a esquerda. Estamos contentes porque temos mais uma opção. Este grupo, mesmo com a ausência de jogadores importantes, botou a cara."