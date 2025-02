Como rivalidade Flamengo x Botafogo descambou para briga em campo

No jogo do primeiro turno do Brasileiro, vitória alvinegra. No do segundo, Bruno Henrique até fez gol de novo no Nilton Santos. E comemorou com chororô, para manter o hábito. Só que o Flamengo levou 4 a 1. Os botafoguenses lavaram a alma.

Ao fim do jogo, o primeiro embate mais acalorado entre os jogadores nesse passado recente. Gatito Fernández foi tirar satisfação com Bruno Henrique. E rolou até um debate, ainda civilizado, entre o atacante do Flamengo e Marlon Freitas, capitão do Botafogo. Na saída, Matheus Martins ainda fez o sinal do cheirinho.

Fora de campo, o CEO da SAF alvinegra, Thairo Arruda, postou uma foto fazendo o chororô. E uma legenda irônica: "Foi tudo lindo, mas fiquei triste pelo Bruninho..."

Para o Botafogo, 2024 ainda culminou com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, ofuscando a conquista da Copa do Brasil por parte do Flamengo. Mas isso significava que o primeiro encontro em 2025 já seria relevante.

Bruno Henrique reaparece

A Supercopa do Brasil colocou os rivais cariocas frente a frente em Belém. Foi um espetáculo do time de Filipe Luís: 3 a 1, com sobras. Dois gols de quem? Bruno Henrique.