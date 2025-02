Com bola criticada, Penalty não vai a reunião com clubes na Ferj

O Flamengo enviou Dekko Roisman, diretor de relações institucionais, como representante. Ele listou três reclamações pontuadas pelos jogadores e pela comissão técnica:

"A bola quica mais do que as bolas dos outros modelos, ela toma uma direção diferente do que uma bola padrão. E, principalmente, no decorrer do jogo ela apresenta algumas características que não possui no início da partida, quando está nova".

Dekko ainda mencionou como exemplo as bolas de tênis, que vai sofrendo desgaste ao longo do jogo.

O representante do Flamengo ainda sugeriu, para amenizar os problemas, que o jogo de bola levado aos jogos seja substituído já no intervalo.

O presidente da Ferj chegou a ler um ofício enviado à Penalty antes da reunião. No texto, a Ferj disse:

"Causa-nos preocupação a forma como a Cambuci S/A (noma da empresa) tem se comportado frente ao caso, razão pela qual ratificamos a necessidade do comparecimento de um representante da empresa na reunião".