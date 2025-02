São Paulo vacila três vezes e cede empate ao valente Velo nos acréscimos

As chances desperdiçadas pelo atacante argentino custaram caro para o Tricolor. O Velo Clube não se intimidou, continuou criando chances de perigo e, aos 34 minutos, deu um banho de água fria na torcida são-paulina ao empatar a partida com Sillas. E o Galo Vermelho quase virou o placar dois minutos depois, com um forte chute de Daniel Amorim, que foi defendido pelo goleiro Jandrei.

Calleri se redimiu no final do 1º tempo ao participar do segundo gol do Tricolor. O zagueiro Júlio Vaz, do Velo, tentou cortar um lançamento vindo da zaga são-paulina, mas errou o tempo de bola. O incansável Calleri não desistiu da jogada e acabou ficando com a bola. O camisa 9 então apenas rolou para Luciano fazer o 2 a 1 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, Zubeldía começou a rodar o elenco são-paulino, sacando Calleri e Enzo Díaz e colocando André Silva e Patryck. O São Paulo continuou dominando a partida, tentando trocar passes no campo de defesa. O Velo então passou a pressionar mais a saída de bola e chegou ao gol de empate com essa estratégia.

Ao subir as linhas de marcação, o Velo vez o São Paulo recuar. Em uma tentativa de desafogar a defesa, o goleiro Jandrei lançou para Cédric, que perdeu a bola. Pedro Favela ficou com a sobra e tocou para Daniel Amorim, que girou na área e estufou a rede são-paulina para fazer o gol de empate.

Aos 36 minutos, o São Paulo chegou ao 3 a 2 com André Silva. Luciano abriu para Patryck na ponta esquerda, o lateral cruzou na área, e André conferiu na área tocando no fundo da rede. A árbitra auxiliar chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR confirmou o gol após alguns minutos de checagem.