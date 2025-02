Seleção sub-20 supera cavadinha, busca empate com a Argentina e segue viva

Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (13), em confronto quente pela penúltima rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano sub-20. O resultado manteve o título em aberto para o último jogo. Quem vencesse hoje já garantiria a taça.

Os gols do duelo foram marcados por Echeverri, em pênalti de cavadinha pela Argentina, e Rayan, pelo Brasil. Com o empate, as equipes somam 10 pontos: o Brasil em primeiro e a Argentina em segundo — a seleção leva vantagem no saldo de gols.

Na estreia, o Brasil sofreu um 6 a 0 para a Argentina. O autor do gol da equipe argentina desta quinta anotou dois na goleada, na primeira rodada do Sul-Americano.