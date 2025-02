Auxiliar de Abel vê rivais pressionados, explica Estêvão fora e elogia Rony

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que comandou o Palmeiras na vitória contra a Inter de Limeira nesta quinta-feira (13), afirmou que o Alviverde não é o único pressionado na busca pela classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista: na opinião do português, os rivais que estão na frente no Grupo D também sofrerão com isso.

O que ele disse

Uma coisa era clara: se não ganhássemos hoje estávamos quase fora. Todos nós temos noção disso, não vale a pena esconder. Se não tivéssemos um bom desempenho e resultado, mesmo que ganhássemos domingo ia ser impossível. Vamos continuar a presta atenção nos nossos concorrentes, tem jogos difíceis, a pressão não aumenta só para nós, é preciso saber andar na frente, uma coisa é ser outsider e a outra é assumir que precisa ganhar. Queremos essa pressão extra nos nossos adversários. João Martins, após a vitória do Palmeiras contra a Inter de Limeira.

O resultado faz o Palmeiras respirar na busca pela classificação para a próxima fase. Com o triunfo, o Alviverde foi a 16 pontos, ainda em terceiro no Grupo D. O líder São Bernardo tem 19, a vice Ponte Preta tem 18, e o Velo Clube é o quarto com 5.