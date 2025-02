Neymar foi o 6° atleta mais bem pago em 2024; top-100 não tem mulheres

O site Sportico, especializado em negócios do esporte, divulgou a lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo durante o ano de 2024. Neymar foi o brasileiro com mais ganhos.

O que aconteceu

Neymar aparece na sexta colocação. O jogador do Santos recebeu 133 milhões de dólares (768,5 milhões) durante o ano, levando em conta salários no Al-Hilal e outros acordos por fora do futebol. Vini Jr. é o outro brasileiro da lista — ele ficou na 38ª colocação, com 55 milhões de dólares (R$ 317,8 milhões).

Cristiano Ronaldo foi o atleta que mais recebeu. O português embolsou 260 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão).