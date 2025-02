Zagueiro do Botafogo perde dente durante confusão em jogo com Flamengo

O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, perdeu um dente durante a confusão pós-derrota de sua equipe por 1 a 0 diante do Flamengo, em jogo do Campeonato Carioca realizado na noite desta quarta (12).

O que aconteceu

O jogador iniciou uma briga generalizada ainda no gramado quando partiu para cima de Bruno Henrique, derrubando o atacante flamenguista.

O ato gerou uma confusão maior, e o jovem Cleiton, do rubro-negro, acertou um soco no rosto de Barboza — que tentou, já sangrando, atingir outros jogadores adversários em meio ao empurra-empurra.