Super Mundial: Abel vira assunto em rival do Palmeiras e recebe até corneta

O treinador português Abel Ferreira vem sendo comentado no Porto, adversário do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da Fifa.

Assunto Abel Ferreira

O sucesso do técnico palmeirense foi celebrado pelo goleiro Diogo Costa. O capitão do adversário do Alviverde no Grupo A disse que o trabalho vitorioso de Abel no Brasil mostra o valor do futebol português.

No entanto, ele destacou que o Porto não vai aliviar para o compatriota: "Vamos querer ganhar". Os times se enfrentam na primeira rodada da chave, na noite de 15 de junho, no Metlife Stadium. O grupo conta ainda com Al Ahly e Inter Miami.