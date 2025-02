Das provocações ao prêmio: a noite hostil de Vini Jr na casa do algoz Rodri

Manchester City postou essa foto em provocação a Vini Jr e depois apagou pic.twitter.com/UVmJg0iaGd — HTE Sports (@HTE__Sports) February 11, 2025

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Provocação cumprida. A torcida do Manchester City exibiu o bandeirão prometido no momento da entrada das equipes em campo. A frase "Stop crying your heart out" ("Pare de chorar com todo o seu coração", em livre tradução do inglês) apareceu ao lado da foto de Rodri no adereço.

Torcida do City exibe faixa de Rodri com Bola de Ouro antes de jogo contra o Real Madrid na Champions Imagem: Reprodução

Rodri gostou. O meio-campista espanhol, que se recupera de grave lesão no joelho, foi ao Etihad Stadium e foi flagrado tirando fotos do bandeirão.

Vaias do início ao fim. Além da bandeira, os torcedores do Manchester City vaiaram Vini Jr. em todas as vezes que o brasileiro teve a bola nos pés durante a partida.