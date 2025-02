São Paulo: 'Torcida tem razão na gritaria contra Zubeldía', diz Casão

A torcida do São Paulo tem razão na gritaria contra as escolhas de Luis Zubeldía neste momento da temporada, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (12).

No caso da gritaria pelos pelos dois últimos jogos, acho que a torcida de São Paulo tem razão porque o São Paulo jogou muito mal e não conseguiu fazer um gol em dois jogos contra equipes que tinham um jogador a menos.

Casagrande

Na opinião do colunista, as críticas da torcida tricolor pela falta de espaço no time para a joia Ryan Francisco são justas.