São Paulo: Diretoria banca Zubeldía e entende oscilações como normais

A temperatura subiu no São Paulo após a derrota para o Red Bull Bragantino e o empate com a Inter de Limeira, mas o técnico Luis Zubeldía não está ameaçado no cargo, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

A reportagem ouviu fontes da alta cúpula da diretoria são-paulina que garantem a permanência do técnico argentino. Zubeldía tem contrato com o Tricolor até o final da temporada.

A diretoria são-paulina entende as oscilações do time como algo normal neste início de temporada. O clube tenta se blindar de críticas vindas de redes sociais e imprensa.