Rony se anima com proposta e 'clubinho do Palmeiras' no Atlético-MG

A transferência de Rony para o Atlético-MG ainda não está sacramentada, mas o Palmeiras tem motivos para acreditar que enfim poderá encerrar a novela com o atacante no mercado da bola.

O que aconteceu

Rony ficou animado com a possibilidade de atuar ao lado de velhos conhecidos de anos importantes no Palmeiras. O Atlético-MG tem em seu elenco um "clubinho" de ex-Palmeiras: os meios-campistas Patrick (promessa da base alviverde que treinou algumas vezes com os profissionais), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, e o atacante Deyverson.

Jogador acredita que pode reencontrar sua melhor forma com Cuca. O técnico é um dos grandes responsáveis pelo negócio em andamento. Ele gosta muito do futebol do camisa 10 alviverde e entende que ele será importante no elenco do Galo de 2025.