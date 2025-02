Quem é freguês de quem? Confira retrospecto de Neymar x Memphis Depay

Neymar Jr e Memphis Depay se cumprimentam em partida pelo Campeonato Francês, em 2019 Imagem: Jean Catuffe/Getty Images

O ex-PSG marcou duas vezes, deu uma assistência e levantou uma taça atuando contra o holandês. Ele balançou a rede na goleada por 5 a 0 em 2018 e fez o gol da vitória no duelo em 2019, além de ter se sagrado campeão da Copa da França na decisão por pênaltis.

Já Memphis não tem nenhuma participação em gol diante de Neymar. O atacante de 30 anos passou em branco em todas as oportunidades, inclusive na única vitória do Lyon no clássico francês com os dois astros em campo, em dezembro de 2020.

Retrospecto Neymar x Memphis