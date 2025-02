Palmeiras e Atlético-MG encaminham troca: Caio Paulista por Bruno Fuchs

Palmeiras e Atlético-MG estão próximos de fechar um novo acordo nesta janela de transferência: o lateral esquerdo Caio Paulista vai para o Galo e o Alviverde receberá o zagueiro Bruno Fuchs.

O que aconteceu

Os clubes estão em discussões avançadas por uma troca entre os atletas por empréstimo até o fim do ano.

Caio Paulista virou a terceira opção da lateral esquerda do Palmeiras. O jogador só disputou duas partidas neste início de temporada e está atrás de Piquerez e Vanderlan na posição. A saída foi vista com bons olhos por ambas as partes.