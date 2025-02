Palmeiras ativa protocolo Veiga e aguarda evolução de queridinho da torcida

Rômulo já até estreou pelo novo clube. Ele jogou 24 minutos na vitória por 2 a 1 do Vozão no clássico contra o Fortaleza, no último sábado (8).

Empréstimo de Rômulo é movimento similar ao que foi feito com Raphael Veiga, hoje ídolo incontestável do clube. Veiga teve um primeiro ano sem muitas oportunidades no Palmeiras, foi emprestado ao Athletico-PR em 2018 (onde se destacou e foi campeão), e voltou com outro status ao Alviverde.

Rômulo recebeu pouquíssimas oportunidades de Abel Ferreira no ano passado e foi apontado como um nome injustiçado pela torcida. Foram 12 jogos disputados pelo Palmeiras em 2024 com apenas 207 minutos — o que significa pouco mais de duas partidas completas.

Concorrência no meio também pesou. Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson podem fazer a função que Rômulo tem como posição favorita, e na competição com esses nomes a corda estourou para o lado de Rômulo.