O escândalo amoroso que fez De Bruyne e Courtois romperem relação em campo

Um racha marcou o elenco da Bélgica desde antes da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O caso de Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, personagens de um escândalo amoroso ocorrido em Madri há mais de uma década, ainda mexe com a cabeça dos fãs de futebol.

Relembre

O meio-campista do Manchester City e o goleiro do Real Madrid, de 30, são da mesma geração e convivem no mundo do futebol desde pequenos. Eles se conheceram no Chelsea e chegaram praticamente juntos à seleção belga, inicialmente construindo uma boa relação. Mas tudo mudou depois de um episódio envolvendo uma mesma mulher.

A história remonta ao ano de 2013, quando Caroline Lijnen, parceira de Kevin na época, viajou para Madri com alguns amigos. Na capital espanhola, ela conheceu Courtois, que defendia o Atlético de Madri emprestado pelo Chelsea, e acabou ficando com o goleiro.