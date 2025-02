Mercado: fim da novela Rony, Barça de olho no Fla e troca Galo-Palmeiras

Marçal durante o jogo entre Botafogo e Fluminense no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Campeão da Libertadores prioriza Brasil. O lateral-esquerdo Fernando Marçal, que deixou o Botafogo após o fim do contrato, recebeu sondagens de clubes das Séries A e B e de times do exterior. Ele, no entanto, prioriza permanecer no futebol nacional. "Meu pensamento no momento é de seguir no Brasil. Temos recebido algumas sondagens e meu empresário está cuidando disso. Estou preparado para quando acontecer algo concreto já poder, em pouco tempo, ficar à disposição para jogar, pois fisicamente me sinto muito bem, só vai faltar ritmo de jogo mesmo, o que consigo rápido", disse ao colunista Felipe Silva, do UOL.

Possível adeus no Vasco. O volante Lucas Eduardo, capitão do sub-20 do Vasco, entrou na mira do Philadelphia Union, dos EUA. Com 21 anos, ele teve de ser integrado ao time profissional, mas está sem espaço, e o clube estadunidense estuda as condições do negócio.