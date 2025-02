Mancha Verde: O que polícia diz da atuação de cada integrante em emboscada

O advogado, inclusive, foi o responsável por transportar Jorge Luís até o local da emboscada. Ferretti teria utilizado o carro da própria esposa e, em sua residência, a polícia encontrou uma notificação de infração de trânsito pelo excesso de velocidade no retorno do local do crime.

O mesmo grupo é suspeito de causar o incêndio no ônibus que transportava integrantes da torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul.

Também integrantes da Mancha Verde, Lucas Henrique Zanin dos Santos e Cesar Augusto Pinheiro Melo adulteraram as placas de veículos utilizados na ação.

"Para a concretização da emboscada, dividiram-se em diversos automóveis e armaram-se com barras de ferro, pedaços de madeira, fogos de artifício, bolas de bilhar, pedras, entre outros objetos. Além disso, a maioria dos denunciados adotou medidas para dificultar o reconhecimento", diz o inquérito.

Ainda segundo o documento, a polícia identificou através de dados de GPS de celular que Felipe Mattos, o Fezinho, esteve no local do ataque na véspera do crime. Tal fato reforça o argumento de que foi uma ação planejada.

A reportagem não localizou a defesa dos integrantes citados, mas assim que obtiver contato, o texto será atualizado.