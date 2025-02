Leila Pereira se indigna com novo imbróglio de Rony: 'Não tem cabimento'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira falou sobre sua insatisfação com Rony e seu empresário após ver "melar" a transferência do jogador para o Atlético-MG.

O que aconteceu

Em entrevista para o Globo Esporte, a presidente do Palmeiras se mostrou indignada com o jogador, que havia aceitado uma proposta do Atlético-MG, mas voltou atrás após receber uma nova proposta do Vasco.