Hernan: Rony está inclinado a aceitar proposta do Vasco

A tentativa do Vasco de atravessar o negócio entre Atlético-MG e Palmeiras surtiu efeito, e Rony está inclinado a aceitar a proposta do Cruzmaltino, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A proposta do Vasco chegou hoje para o Rony. Agora, o Vasco está tentando costurar esse acordo junto ao Palmeiras. O Vasco fez um jogo de mercado, porque o Rony agora está inclinado a ir para o Vasco.