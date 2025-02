Flamengo x Botafogo termina em confusão, socos e expulsões

A confusão começou quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. O atacante do Flamengo caiu no chão.

Gerson foi o primeiro a chegar para separar. Mas a confusão escalonou ainda mais.

No meio do caos, ainda foi possível perceber que o zagueiro Cleiton acertou um soco em Alexander Barboza, que também tentava atingir jogadores do Flamengo em outro momento.

Os times demoraram a sair do campo. E a gritaria e a confusão continuaram no túnel do Maracanã. A segurança e funcionários do Maracanã precisaram intervir.

O time do Botafogo chegou a sair antes do gramado, mas Barboza, Alex Telles e outros esperaram o Flamengo passar para trocar mais palavras de provocação e xingamentos.