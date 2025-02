Em jogo quente, Léo Ortiz marca, Flamengo vence o Botafogo e assume a ponta

O gol do Fla foi marcado por Léo Ortiz. O zagueiro foi elogiado por Zico durante a semana, dizendo que ele era de "outro nível". Além disso, fez dupla de zaga com Danilo pela primeira vez. O ex-Juventus fez a estreia no Maracanã com o time misto de Filipe Luís.

Classificação e jogos Carioca

O Botafogo segue bastante pressionado. Ainda sem um treinador, a equipe chegou à segunda derrota seguida.

Os dois times voltam a entrar em campo no sábado. O Flamengo tem clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h45. O Botafogo encara o Boavista às 19h. O Alvinegro se prepara para o jogo de ida da Recopa contra o Racing na quinta-feira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi mais quente do que cheio de oportunidades. Com direito a várias reclamações e uma cotovelada de De la Cruz em Matheus Martins que os jogadores do Botafogo cobraram uma expulsão, o clássico foi disputado nesse sentido. O Flamengo ainda perdeu Juninho logo aos 11 minutos e precisou acionar Bruno Henrique no time misto que levou a campo.