Empréstimo frustrado e expectativa do elenco: a saída de Lorran do Flamengo

Aos 18 anos, ele tinha grande expectativa não só do Fla, mas também do elenco. Internamente, os jogadores acreditavam que o garoto seria vendido a um grande clube muito em breve pelo talento e personalidade que apresentava em campo. Gerson se referia a ele como craque. Na prática, ele não conseguiu demonstrar isso nas oportunidades que teve.

Uma das razões para não manter o jovem era uma desvalorização. O Fla entendia que deixá-lo no sub-20 provavelmente significaria um valor de venda ainda menor do que o atual. Ele ficou treinando na base desde o retorno do Estadual. O entendimento interno era que estava grande para o sub-20, mas mesmo assim sem espaço para o profissional. Por isso a ideia inicial de um empréstimo.

Outro motivo é que Filipe Luís considera 'inegociável' que os jogadores cumpram as funções pedidas. O clube identificou dificuldade do garoto de executar aquilo que era pedido dentro do sistema de jogo do treinador. O jovem teve estatísticas baixas na parte defensiva, o que pesa no estilo adotado pelo ex-lateral.

O técnico da equipe principal é muito apegado aos detalhes. Para utilizar um jogador, ele leva em conta a disciplina, o rendimento nos treinos, o interesse pelo que é passado, as relações com os outros atletas e muito mais. Dentro dessa avaliação, o treinador expressou que Lorran não fazia parte dos planos.

A decisão por negociar o jovem foi em conjunto de Filipe e Boto. Os dois já tinham falado sobre o elenco na primeira reunião que tiveram em dezembro do ano passado e seguiram nesse processo de avaliação. As más atuações no Carioca não ajudaram muito na situação. O que valia para Alcaraz também era relacionado a Lorran: "Eu olho o momento. Se o jogador não fala no campo, não dá. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar", disse Filipe.

Lorran não tem grandes problemas disciplinares, mas ainda é muito jovem. Por isso, alguns o avaliam como ainda imaturo para a idade, especialmente levando em conta que teve uma vida de dificuldades. O meia é cria da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde foi recebido com festa após a boa atuação contra o Corinthians em 2024. Quando subiu ao time principal, houve uma preocupação para blindar o jovem e evitar deslumbramento. Ter experiência em outro mercado poderia ajudar nesse sentido na visão do Flamengo.