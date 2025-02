Efeito Neymar aquece briga pelo patrocínio máster do Santos

O Santos vê a procura pelo seu patrocínio máster aumentar após a chegada de Neymar.

O que aconteceu

Com o Efeito Neymar, o Santos deve receber um valor consideravelmente maior pelo principal espaço do seu uniforme.

O Peixe renegocia com a Blaze, atual parceira do clube e com prioridade na manutenção do espaço, enquanto vê outras casas de apostas interessadas.