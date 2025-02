Duelo de camisas 10: PVC mostra diferenças entre Memphis e Neymar em campo

Protagonistas do clássico deste quarta-feira (12) entre Corinthians e Santos, Neymar e Memphis Depay representam dois estilos diferentes de camisas 10, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Tem o camisa 10 ponta de lança, que é o Neymar, quase um segundo atacante -- ele fecha atrás do volante e encosta no Tiquinho Soares; e tem o camisa 10 do Corinthians que é meio Roberto Dinamite, que era camisa 10, mas era centroavante, e o Depay é atacante.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou que o Corinthians terá dois camisas 10 em campo, uma vez que Garro, embora tenha perdido o número para Depay, atua como o clássico meia-armador.