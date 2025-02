Cristiano Ronaldo revela um dos últimos desejos antes de se aposentar

Cristiano Ronaldo já havia falado sobre jogar com o filho em entrevista recente dada na semana passada ao Canal 11, de Portugal. O craque português, porém, deixou claro que não trata o seu desejo como uma obsessão.

Não vejo isso como uma obsessão, sinceramente. Ele vai seguir o seu caminho, vai seguir a própria trajetória. Estarei orgulhoso com o que ele quiser fazer, tanto se for jogador como se for outra profissão qualquer. Isso, para mim, é indiferente. Se jogar, top. Se não jogar, não será um problema

Não é algo que me tira o sono. Eu gostaria, mas veremos. Está mais nas minhas mãos do que nas dele, porque os anos passam e um dia terei que largar o futebol. Os anos que eu estou estendendo, vai chegar um momento que não dá mais, não só fisicamente, mas também psicologicamente

Contrato renovado?

Cristiano Ronaldo renovou com o Al-Nassr e continuará no clube por mais uma temporada, segundo informação do jornal árabe Ariyadhiah. O craque português tinha contrato apenas até junho deste ano.