Corinthians X Santos: Neymar pode fazer a diferença? Colunistas opinam

Hoje ele vai enfrentar três volantes. Se foi difícil contra o Botafogo-SP, se foi difícil contra o Novorizontino, pensa hoje contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, com três volantes naquele setor que o Neymar precisa de espaço para jogar, o Corinthians não dá espaço para ninguém.

Casagrande

Lavieri: 'Chance do Santos hoje é Neymar muito inspirado'

A única chance de o Santos ganhar do Corinthians hoje é se o Neymar tiver realmente muito inspirado, o que ele não mostrou

Contra o Botafogo-SP ele teve uma apresentação boa para quem estava há muito tempo parado, foi mais do que eu esperava. Contra o Novorizontino ele não jogou nada.

Para o Santos ganhar hoje do Corinthians, tem que jogar muita bola, realmente teria que ter o chamado efeito Neymar elevado a sei lá qual potência, com o time do Santos jogando com a vontade que teve contra o São Paulo, por exemplo.

Danilo Lavieri

