Paulista: Corinthians e São Paulo podem ajudar Santos e Palmeiras a avançar

Corinthians e São Paulo podem ser os responsáveis por "ajudar" Santos e Palmeiras a avançar no mata-mata no Paulistão. Os últimos jogos do time do Parque São Jorge serão contra integrantes do Grupo B, que tem a equipe de Neymar. Do outro lado, o Tricolor terá pela frente os representantes da chave D, que conta com os comandados de Abel Ferreira.

O que aconteceu

Já classificado, o Corinthians enfrentará a Portuguesa e o Guarani nas duas últimas rodadas do Estadual. Antes, o time de Ramón Díaz tem clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena - com transmissão do UOL Play.

O Guarani lidera o Grupo B, com dez pontos, enquanto a Lusa é a vice, com nove. O Santos é o terceiro colocado, com os mesmos nove pontos da Portuguesa, mas com menos gols marcados. O Red Bull Bragantino é o lanterna, com oito.