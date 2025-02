Corinthians ofusca Neymar, vence e complica Santos na tabela do Paulistão

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no final de semana. O Corinthians encara a Portuguesa no sábado (15), enquanto o Santos recebe o Água Santa no dia seguinte.

Como foi o jogo

Elétrico, o 1° tempo teve os corintianos mais eficientes contra um Neymar ofuscado. O craque do Santos sofreu com as marcações de Martínez e Raniele e, quando conseguiu espaço, parou em Hugo Souza. Os mandantes, por outro lado, sobraram no quesito entrosamento e marcaram duas vezes, ambas com Yuri Alberto — o segundo gol, aliás, foi uma pintura que teve assinatura de Garro e Memphis.

Na etapa final, o clássico perdeu velocidade, Neymar e emoção... até Guilherme marcar. O artilheiro do Paulistão diminuiu já nos minutos finais e iniciou uma blitz para os visitantes, mas os donos da casa controlaram o ímpeto do rival até o apito final da árbitra Edina Alves Batista.

Gols e destaques

Clima quente. O duelo começou tenso e com farpas entre Martínez e Neymar: após receber com liberdade e tocar em diagonal, o santista tomou um tranco do corintiano e revidou, empurrando o adversário. Os dois protagonizaram uma encarada assim que a bola saiu em escanteio e foram advertidos verbalmente por Edina Alves Batista. Logo depois, Matheuzinho tomou cartão amarelo por pisão em Guilherme.