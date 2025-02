Escalações: Corinthians tem Memphis, e Santos usa Neymar e três zagueiros

Já o Santos, de Pedro Caixinha, está escalada com: Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Rincón, Pituca, Neymar e Thaciano; Guilherme e Tiquinho Soares

Classificação e jogos Paulista

Neymar está confirmado entre os titulares dos visitantes, que usarão uma formação com três zagueiros.

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no final de semana. O Corinthians encara a Portuguesa no sábado (15), enquanto o Santos recebe o Água Santa no dia seguinte.