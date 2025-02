Cruzeiro leva virada do Democrata e encara América-MG na semi do Mineiro

O Democrata se classificou para o Troféu Independência, disputado entre as equipes mineiras que ficam entre o 5º e o 8º lugares.

Classificação e jogos Mineiro

Como foi o jogo

Com a classificação garantida para a semifinal, o técnico estreante Leonardo Jardim poupou alguns titulares do Cruzeiro, como Dudu e Matheus Pereira, que entraram somente no 2º tempo.

Foi a chance de Bolasie começar jogando, e o congolês não decepcionou. Ele abriu o placar para o Cruzeiro aos 4 minutos de jogo, de cabeça, após cruzamento de Fagner. A Raposa diminuiu o ritmo após o gol e viu o Democrata começar a crescer na partida.

Aos 14 minutos, o meia Luann deixou tudo igual no placar ao empatar para o time de Governador Valadares. O camisa 10 do Democrata aproveitou erro na saída de bola do Cruzeiro, dominou pela direita e arriscou de fora da área, superando o goleiro Leonardo.