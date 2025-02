Inter bate São Luiz com dedo do técnico Roger Machado e é o líder do Gaúcho

O Inter segue invicto no Gaúcho, sendo o líder do grupo B com 17 pontos. Com o empate do Juventude na rodada, o Colorado também se tornou o time de melhor campanha na classificação geral. O São Luiz permanece com 6 pontos em último lugar no grupo C e ameaçado pelo rebaixamento.

Classificação e jogos Gaúcho

Na próxima rodada, a última da fase de classificação do campeonato, o Inter pega o Monsoon no Beira-Rio, no sábado (15). No mesmo dia, o São Luiz enfrenta o Guarany de Bagé fora de casa.

Como foi o jogo

O Inter começou a partida pressionando o São Luiz no campo do time de Ijuí. E aos 12 minutos a pressão surtiu efeito. O zagueiro Rafael Goiano foi apertado por Alan Patrick na entrada da área e tentou se desfazer da bola, deixando ela no pé de Vitinho. O atacante do Inter avançou e bateu forte no canto do goleiro Medina para abrir o placar.

O Colorado chegou a ampliar a vantagem aos 28 minutos do 1º tempo, mas o gol foi anulado pelo VAR, que assinalou impedimento na jogada. Na sequência, apesar do amplo domínio do Colorado, quem chegou ao gol de empate foi o São Luiz. Em uma cobrança de falta na ponta direita, Matheuzinho cruzou no capricho, e Rafael Goiano subiu de cabeça empatando para o São Luiz e se redimindo da falha cometida durante o gol do Inter.

Na volta do intervalo, Rafael Goiano salvou o São Luiz de levar mais um gol aos 2 minutos do 2º tempo. O lateral Bernabei cruzou a bola rasteira na área do São Luiz, o goleiro Medina tentou agarrar e deixou a bola escapar por baixo. A bola ia sobrando para Vitinho só empurrar para o gol vazio e fatalmente fazer seu segundo tento na partida. Mas o zagueiro Rafael Goiano foi mais rápido e, de carrinho, afastou o perigo da área.