Hulk esmaga mais um, Atlético-MG supera aperto, bate Itabirito e vai à semi

O Atlético-MG contou com o brilho dos seus atacantes, venceu o Itabirito por 3 a 0, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, chutou para longe o drama de uma possível eliminação e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Cuello, Hulk e Deyverson marcaram os gols do jogo. O argentino abriu o placar de carrinho no primeiro tempo, o camisa 7 ampliou em pênalti no segundo tempo, e o centroavante fechou a conta aproveitando rebote do goleiro adversário.

Hulk chegou aos cinco gols e se isolou na liderança do Campeonato Mineiro. Ele estava empatado com Gabigol — ambos tinham quatro.