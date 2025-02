Alvo do Palmeiras, Vitor Roque causa climão no Bétis com atraso para viagem

Sonho do Palmeiras no mercado da bola, Vitor Roque se atrasou para uma viagem do Real Bétis e ninguém do clube tinha informação sobre a situação do jogador.

O que aconteceu

Bétis joga nesta quinta-feira (13) na Bélgica e Vitor Roque se atrasou para a viagem com a delegação. O ônibus da equipe chegou ao aeroporto às 9h20, e Vitor Roque chegou 20 minutos depois em um carro particular.

O Bétis e os companheiros de Vitor Roque não tinham informações sobre o brasileiro inicialmente, mas depois o clube informou que ele havia esquecido o passaporte em casa e por isso aconteceu o atraso.