Zubeldía não se preocupa e evita desespero no São Paulo após empate

O técnico Luis Zubeldía não demonstrou estar preocupado com o empate do São Paulo por 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta segunda-feira (10). O argentino afirmou que não é momento para desespero, pois o Tricolor criou chances e poderia ter saído com a vitória em Brasília.

Análise do jogo. "Há diferença para o outro jogo. Hoje foi diferente. Tivemos chances claras de gol. Tivemos muitas ocasiões e não convertemos. Se tivéssemos convertido, o jogo se abriria e ficaria conosco. Foi o que aconteceu com o Mirassol e com o Corinthians, que vinham de vitória. Se fazemos um gol, o jogo se abre. Se não, fica difícil. Já passamos por isso em várias situações e precisamos converter. Hoje faltou o gol".

Equipe e jovens em formação. "Hoje tivemos situações que fomos muito ansiosos. O jogo estava quente e entraram dois jogadores em seus primeiros minutos, três na verdade. É parte da formação. Não vai sair tudo bem hoje, estamos em preparação. Temos jogadores novos, os três que entraram hoje são novos. Mas tudo bem que entrem agora e sintam a pressão da primeira divisão. Essas são as partidas que vão dando experiência para que quando comece a parte final estejamos mais preparados possível."