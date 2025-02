'Nunca tive medo de torcida', diz Vini Jr. após provocações em City x Real

O camisa 7 do Real Madrid não se irritou e usou a provocação como motivação. Ele foi eleito o craque do jogo após contribuir com a assistência para o gol da virada.

Vini também deu a resposta durante o jogo. Vaiado pela torcida quando tocou na bola, o brasileiro deu risada e chegou a mostrar o escudo da Champions na camisa do Real, que mostra o número de títulos conquistados pelo clube espanhol.

O que mais ele disse?

Virada heroica: "Difícil de explicar tudo o que acontece dentro dessa competição com a gente, mas hoje a gente tinha claro que a gente ia ter que sofrer bastante para sairmos daqui vitoriosos e conseguimos no final nosso objetivo, que era levar esse jogo vivo pra Madri, levamos sempre um pouquinho mais de vantagem com esse gol no final, mas sabemos que não vai ser fácil. Na volta a gente tem que jogar com a mesma concentração e defender muito bem porque o City não para de nos surpreender e sempre tem muitas jogadas."

Renovação de contrato: "Sempre é muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Tenho contrato até os meus 27 anos, mas eu sempre falei o meu o meu desejo de poder jogar aqui tanto tempo, de poder fazer história e receber o carinho da torcida junto com com o presidente, corpo técnico e todos os jogadores, me faz cada vez estar aqui mais mais tempo e se Deus quiser nos próximos dias já possa resolver toda toda a negociação e eu posso ficar aqui por muito mais tempo."