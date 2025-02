São Paulo calcula receber R$ 3 milhões com show de Shakira no Morumbis

O São Paulo calcula que vai receber cerca de R$ 3 milhões pelo show da cantora Shakira marcado para quinta-feira (13) no Morumbis.

O que aconteceu

O Tricolor tem participação em ações de marketing e direito a 20% das vendas de bebidas e alimentos durante o show. Os ingressos estão esgotados em todos os setores, exceto na arquibancada do anel superior.

O valor é um extra aos R$ 12 milhões anuais que o Tricolor já recebe da Live Nation, produtora do show. O São Paulo assinou no final de 2023 um acordo com a empresa válido por cinco anos que previa um mínimo garantido de R$ 60 milhões.