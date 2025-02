RMP: 'Só vamos ver o Flamengo 100% a partir da final do Carioca'

Na opinião do colunista, Filipe Luís acerta ao dosar a carga de jogo dos atletas do Flamengo neste início de temporada.

Classificação e jogos Carioca

O Filipe já disse textualmente: 'não vou quebrar jogador em Campeonato Estadual, não vou repetir esse erro'. E ele está certinho. Palmas para ele.

Renato Maurício Prado

No empate contra o Fluminense sob o forte calor do verão carioca, os jogadores do Flamengo reclamaram bastante das condições do gramado do Maracanã e da hora do jogo (16h30).

Com efeito, a diretoria do Flamengo solicitou à Ferj a mudança do horário do clássico contra o Vasco, no próximo sábado (15), que estava marcado para as 16h30 e acontecerá às 21h45.

Palmeiras tem dinheiro, mas não está sabendo negociar, diz Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras tem dinheiro, mas não está sabendo negociar no mercado da bola, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.