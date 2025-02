Paulistão: veja classificação geral e cenário do seu time faltando 4 jogos

O São Paulo também voltou a derrapar, mas segue intacto na liderança do Grupo C. O Tricolor, que empatou sem gols com a Inter de Limeira na última segunda (10), tem 14 pontos e um duelo a menos em relação ao vice Novorizontino, que soma 11 — Noroeste e Água Santa ainda lutam tanto pela classificação quanto contra o rebaixamento.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras, por fim, está perigando no Grupo D. A equipe comandada por Abel Ferreira empatou o segundo jogo seguido, chegou a 13 pontos e viu a Ponte Preta tomar a segunda colocação, com 15. No entanto, o alviverde contou com a "ajuda" do arquirrival Corinthians, que derrotou o líder São Bernardo e impediu que o time do ABC se distanciasse na ponta. O Velo Clube é o último da chave, com apenas cinco pontos.

O Z2 do Paulistão também sofreu mudanças. O Botafogo-SP deixou a lanterna geral ao vencer seu duelo da 8ª rodada, enquanto o Velo Clube entrou na zona de queda. O Água Santa amarga a pior campanha e, neste momento, é o outro time que seria rebaixado.

Classificação geral

1 - Corinthians: 22 pontos (9 jogos)*

2 - Mirassol: 16 pontos (8 jogos)*

3 - São Bernardo: 16 pontos (8 jogos)*

4 - Ponte Preta: 15 pontos (8 jogos)*

5 - São Paulo: 14 pontos (8 jogos)*

6 - Palmeiras: 13 pontos (8 jogos)

7- Novorizontino: 11 pontos (9 jogos)*

8 - Guarani: 10 pontos (8 jogos)*

9 - Portuguesa: 9 pontos (8 jogos)*

10 - Santos: 9 pontos (8 jogos)

11 - Red Bull Bragantino: 8 pontos (8 jogos)

12 - Noroeste: 7 pontos (8 jogos)

13 - Botafogo-SP: 7 pontos (8 jogos)

14 - Inter de Limeira: 6 pontos (8 jogos)

15 - Velo Clube: 5 pontos (8 jogos)**

16 - Água Santa: 5 pontos (8 jogos)**

* em negrito, os times que estão se classificando

** clubes que estão na zona de rebaixamento