Palmeiras definiu proposta por Vitor Roque, diz Hernan: 'Só falta enviar'

O São Paulo não buscou outro nome, ninguém. Não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento.

Segundo o colunista, a preocupação no São Paulo é com a evolução do trabalho de Zubeldía até o início das principais competições da temporada.

É uma questão de preocupação, da não-evolução do trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que São Paulo entra na terceira fase.

