Corinthians é pedra no sapato de Neymar? Veja o que os números mostram

Neymar reencontrará o Corinthians nesta quarta-feira (12), às 21h35, quase 12 anos depois do último confronto contra um dos principais rivais do Santos. O retrospecto do camisa 10 contra o Timão é negativo.

Rival mais carrasco

O Corinthians é o rival do Santos que Neymar mais enfrentou. Ao todo, foram 19 jogos disputados pelo astro contra o Corinthians entre 2009 e 2013.

O Timão leva a melhor no retrospecto. São oito vitórias corintianas (42% de aproveitamento), contra seis do Santos com Neymar (32%) e cinco empates (26%).