Preocupação com Neymar impediu jogo no Allianz Parque, diz Marcelo Teixeira

O presidente Marcelo Teixeira afirmou que a preocupação com a recuperação de Neymar impediu o Santos de mandar o jogo contra o Água Santa no Allianz Parque. O mandatário explicou que, neste momento, há precaução para não expor o camisa 10 à grama sintética.

Nós tivemos uma questão envolvendo a recuperação do Neymar. A tendência é que a gente consiga dar mais rodagem ao Neymar para que, em um futuro breve, nós optarmos para jogar em grama sintética. Comissão técnica, com departamento médico e de fisioterapia, todos ali juntos entenderam que, neste momento, era necessário ter uma precaução para não expor o jogador a grama diferente, sem ser a natural, a grama sintética. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao BandSports