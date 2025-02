Nem Ryan resolve, e São Paulo acumula 100 minutos sem gols com um a mais

A principal crítica ao treinador Luis Zubeldía foi a falta de minutos a Ryan Francisco no primeiro jogo, mas nem a nova joia do Tricolor deu jeito no jejum quando entrou contra a Inter de Limeira. O novo xodó do torcedor entrou aos 22 minutos do segundo tempo em Brasília, mas não marcou.

Se não criou nenhuma chance contra o Bragantino, na segunda partida foram três chances claras em 20 chutes no segundo tempo, obrigando cinco defesas do goleiro Igo. Foram também 37 cruzamentos, segundo dados do Sofascore.

Zubeldía chegou a dizer que não há motivos para desespero e afirmou que as duas partidas foram bastante diferentes. Ele citou as chances de gol criadas contra a Inter de Limeira e disse que faltou apenas o gol.

Há diferença para o outro jogo. Hoje foi diferente. Tivemos chances claras de gol. Tivemos muitas ocasiões e não convertemos. Se tivéssemos convertido, o jogo se abriria e ficaria conosco. Foi o que aconteceu com o Mirassol e com o Corinthians, que vinham de vitória. Se fazemos um gol, o jogo se abre. Se não, fica difícil. Já passamos por isso em várias situações e precisamos converter. Hoje faltou o gol. Me preocupa mais o que aconteceu no segundo tempo (contra Red Bull), que não tivemos caminho para chegar, já vimos esse filme no ano passado.

