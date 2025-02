Escândalo, jejum e WOs: time paulista já venceu gigantes e agora agoniza

Depois de atormentar a vida de gigantes no final do século passado, a Sociedade Esportiva Matonense vive a pior fase de sua história de quase 50 anos. O time do interior de São Paulo, que disputa a 4ª (e penúltima) divisão estadual, não vence há 23 jogos, acumula WOs e sofreu com um escândalo que culminou em suspensão de um campeonato.

Das vitórias aos vexames

O clube foi fundado em maio de 1976, na cidade de Matão, e atuou nas divisões inferiores do Paulistão até o fim dos anos 90, quando alcançou a elite do futebol do estado ao acumular conquistas entre 1995 e 1997.

A Matonense jogou a 1ª divisão estadual por quatro temporadas e incomodou os gigantes. A Águia venceu, por exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos dentro do Hudson Buck Ferreira em diferentes edições do campeonato. O único grande invicto contra a equipe do interior é o Palmeiras, que possui três vitórias e um empate contra o clube da região de Araraquara.