Jogadora do Barcelona nega ter tocado genitália de rival: 'Lance de jogo'

Em nenhum caso me passaria pela cabeça tocar a parte íntima de nenhuma de minhas companheiras. Vai contra os meus princípios e nunca faria.

Condeno o assédio que tem sofrido Daniela nas redes sociais, que não têm nada a ver comigo e demonstrou meu mais sincero apoio a ela.

Foi-se criado um ruído e uma polêmica ao redor do meu nome que busca danar a minha imagem e princípios, divulgando notícias e atos manipulados para outros objetivos que se fazem evidentes na semana que estamos. Estou decepcionada e é por isso que me vejo no direito de tomar ações legais contra quem pretenda aproveitar esse lance de jogo para me prejudicar e seguir me difamando sem provas profundas."

A polêmica

Mapi León supostamente tocou a parte íntima da adversária Daniela Caracas ainda no começo da partida do último domingo (9). A espanhola levou uma trombada sem bola, deu uma encarada na zagueira colombiana e teria encostado com a mão direita no órgão genital da oponente. O lance, protagonizado aos 15 minutos do primeiro tempo, foi flagrado pela câmera da transmissão.

A jogadora do Barcelona ainda teria feito um comentário sobre a sexualidade da rival, de acordo com os principais veículos da imprensa espanhola. Ela perguntou "Tienes picha" ("Você tem pênis?", em tradução livra), segundo leitura labial, quando o placar da partida ainda estava zerado —o Barça venceu por 2 a 0 e segue líder do Espanhol feminino.