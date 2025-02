Real vira contra o City no fim e cala torcida após provocação a Vini Jr.

A torcida do Manchester City provocou Vini Jr. Uma bandeira com a frase "Stop crying your heart out" ("Pare de chorar com todo o seu coração", em livre tradução do inglês) foi mostrada antes do duelo. A foto estampada era a de Rodri beijando a Bola de Ouro, vencida por ele sobre Vini e que gerou polêmica. Durante o jogo, o brasileiro foi vaiado toda vez que tocou na bola.

No fim, Vini foi eleito o melhor jogador em campo. Ele participou do segundo e do terceiro gol do Real nos minutos finais.

A partida de volta será realizada na próxima quarta-feira (19). Ela ocorrerá no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, a partir das 17h (de Brasília).

Torcida do City exibe faixa de Rodri com Bola de Ouro antes de jogo contra o Real Madrid na Champions Imagem: Reprodução

Como foi o jogo

O Real Madrid começou o 1° tempo melhor, mas o City foi letal quando chegou. A equipe espanhola iniciou a partida pressionando e dando muito trabalho para a defesa adversária. A blitz, no entanto, parou em Ederson e em Aké. Do outro lado, Haaland precisou apenas de uma chance clara para colocar os donos da casa à frente em um golaço. Depois, os times equilibraram as ações e cada um acertou a trave uma vez.