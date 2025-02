Mancha planejou emboscada à Mafia Azul com mais de 100 homens e pesquisa

As investigações sobre a emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul apontam que a torcida uniformizada do Palmeiras planejou meticulosamente o ataque que deixou um cruzeirense morto e 17 feridos no fim de outubro.

Investigação

O UOL teve acesso aos autos do processo em que Jorge Luís Sampaio Santos, ex-presidente da Mancha Verde, e demais palmeirenses são suspeitos de terem praticado homicídio e tentativa de homicídio contra cruzeirenses.

Nos documentos consta a participação de mais de 100 integrantes da Mancha Verde em todo o processo de planejamento e execução da emboscada. Os torcedores adulteraram placas de carro dias antes do ocorrido a fim de dificultar a identificação.