Hernan: Demissão de Zubeldía não está nos planos do São Paulo

Porque o jogador está sob contrato do Betis. Se o Betis chegar e falar assim pro Barcelona: 'olha, eu não vou utilizar o jogador'. Tendo essa definição, aí o Palmeiras, no minuto seguinte, dá um clique e manda a oferta.

De acordo com o colunista, não é o Palmeiras quem está na dianteira da tentativa de repatriar Vitor Roque, mas o estafe do jogador.

Não é o Palmeiras que está fazendo o movimento. É quem está hoje cuidando da carreira do jogador, que faz uma articulação, que faz ali um movimento.

Vitor Roque despontou no Athletico-PR e foi vendido ao Barcelona, mas ainda não engrenou no futebol espanhol. Emprestado ao Betis no meio do ano passado, o atacante tem contrato no Barça até 2031.

